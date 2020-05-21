Министр образования Подмосковья рассказала об организации ЕГЭ

В этом году пункты проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Подмосковье оснастят средствами защиты, для школьников рассадят на безопасном друг от друга расстоянии. Об организации ЕГЭ рассказала министр образования региона Ирина Каклюгина, передает РИАМО в четверг, 21 мая.
«График проведения ЕГЭ будет доведен до всех педагогов, учеников и родителей сразу же после его формирования», — сказала она.
Ранее в четверг президент Владимир Путин объявил датой начала единого государственного экзамена (ЕГЭ) 29 июня. «Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым Единый государственный экзамен провести по всей стране», — сказал он.
Проведение ЕГЭ в этом году должно было начаться 8 июня, но 13 мая его перенесли из-за распространения коронавируса нового типа.
За последние сутки в Московской области было выявлено 892 случая заражения коронавирусом, за весь период в регионе зафиксировали 30983 случая инфицирования.