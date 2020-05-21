Воробьев проверил готовность МФЦ в Истре к открытию

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил готовность многофункционального центра предоставления госуслуг (МФЦ) в Истре к возобновлению работы. Об этом сообщается на сайте областного правительства в четверг, 21 мая.

«Сейчас федеральное правительство делает так, чтобы все перевести в онлайн-режим, но за рядом услуг людям по-прежнему необходимо приходить в МФЦ. Поэтому мы будем открывать центры, пока только для юридических лиц», — сказал Воробьев.

По его словам, для физических лиц большинство услуг доступны в онлайн-формате. Глава региона напомнил, что в Подмосковье предоставляется около 330 федеральных, региональных и муниципальных услуг.

Ранее сообщалось, что со следующей недели МФЦ в Подмосковье начнут открываться. Работа о офисах центров будет организована с соблюдением новых санитарных норм, введенных из-за распространения коронавируса нового типа. На первом этапе гражданам будет доступно получение семи госуслуг. На втором этапе — уже более 50 услуг, говорится в сообщении.

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