В начале торгов на Московской бирже курс рубля взлетел по отношению к основным валютам. Доллар впервые за 2,5 месяца опустился ниже 71 рубля, а евро — ниже 78 рублей, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 10:30 по московскому времени доллар торгуется по 70,89 рубля, на минимуме падал до 70,84 рубля. Евро стоит 77,77 рубля, минимальное значение на торгах — 77,73 рубля.

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Такая динамика наблюдается на фоне продолжения роста нефтяных котировок до многомесячных максимумов. Стоимость сорта Brent в начале торгов достигла 36,6 доллара за баррель, а WTI — 34,4 доллара. Рост с начала месяца превысил 50 процентов.

Основные российские фондовые индексы также растут четвертый день подряд. Индекс Мосбиржи в начале торгов поднимался на половину процента, а РТС — на процент.

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