Цены на нефть рванули вверх

Стоимость нефти на мировых рынках растет с начала недели. В четверг цены рванули вверх от уровней, на которых закрепились в последние несколько суток, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Июльские контракты на сорт Brent по состоянию на 8:30 торгуются на уровне 36,50 доллара за баррель, на пике они достигали 36,66 доллара. Это максимум с 10 марта и на 2,2 процента выше уровня начала дня.

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Цена на сорт WTI поднялась до 34,23 доллара за баррель, на максимуме было 34,36 доллара. В последний раз техасская нефть стоила больше также 10 марта.

Нефтяные котировки растут на снижении опасений по поводу переполнения хранилищ, ослаблении ограничений, связанных с пандемией коронавируса, а также позитивной статистике по добыче нефти в США. С начала мая, когда вступила в силу сделка об ограничении добычи в формате ОПЕК+, цены выросли более чем на треть.

В среду, 20 мая, когда истекал срок исполнения июньских фьючерсных контрактов на сорт WTI, ряд экспертов ожидали повторения апрельской ситуации, когда цена ушла в отрицательные значения и достигла почти минус 40 долларов за баррель. Однако этого не случилось, что также дало позитивный сигнал рынку.

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