России пообещали многолетние проблемы с нефтью

Быстрое восстановление добычи нефти в России, скорее всего, невозможно, эта проблема затянется на много лет. К такому выводу пришли аналитики, опрошенные Reuters.

Минэнерго России обещает, что беспрецедентные сокращения, предпринятые в рамках квот соглашения ОПЕК+, не приведут к необратимым последствиям. В ведомстве считают, что выйти на докризисный уровень удастся за месяц или даже несколько недель.

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Однако бывший главный геолог Госкомиссии России по запасам полезных ископаемых Роман Судо называет такие планы утопией. По его словам, добыча нефти представляет собой сложный процесс, который не предполагает резких отключений и включений.

Старший аналитик центра экономического прогнозирования Газпромбанка Кирилл Кононов считает, что восстановление займет три-четыре года. А в крупнейшем российском регионе нефтедобычи, Ханты-Мансийском автономном округе, ожидают выхода объема добычи на уровень начала 2020 года только в течение двух лет.

В рамках сделки сокращение в России составит порядка 19 процентов от февральских уровней. Страна обязалась добывать не более 8,5 миллиона баррелей в течение двух месяцев, и, по оценкам международных организаций, свои обязательства она выполняет.

Сделка рассчитана на период до весны 2022 года, но предусматривает постепенное повышение объемов добычи со второго полугодия 2020-го. В ней участвуют 23 страны, остальные крупные экспортеры сырья сокращают добычу по собственной инициативе.

Пойти на такие меры поставщикам пришлось из-за коллапса спроса на сырье, который упало до многолетних минимумов на фоне пандемии коронавируса. Несмотря на ограничения, цены на нефть по-прежнему низкие, хотя и поднялись от минимальных значений.

По мнению Судо, большой проблемой станет требование инвестиций для перезапуска добычи на отдельных скважинах, что может сделать ее использование нерентабельной. О такой же опасности предупреждают специалисты «Татнефти», у которой в основном зрелые проекты. Аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук указывает, что интенсивное бурение, позволяющее ускорить процесс, может снизить коэффициент извлечения нефти из месторождения и также обойдется дорого. Поэтому наращивание добычи логично растянуть на продолжительный период.

Ранее глава «Роснано» Анатолий Чубайс сравнил нефтяной рынок с дохлой лошадью, пояснив, что делать стратегическую ставку на продажу ископаемого топлива было бы ошибкой.

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