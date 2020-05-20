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России пообещали многолетние проблемы с нефтью

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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Быстрое восстановление добычи нефти в России, скорее всего, невозможно, эта проблема затянется на много лет. К такому выводу пришли аналитики, опрошенные Reuters.

Минэнерго России обещает, что беспрецедентные сокращения, предпринятые в рамках квот соглашения ОПЕК+, не приведут к необратимым последствиям. В ведомстве считают, что выйти на докризисный уровень удастся за месяц или даже несколько недель.

Однако бывший главный геолог Госкомиссии России по запасам полезных ископаемых Роман Судо называет такие планы утопией. По его словам, добыча нефти представляет собой сложный процесс, который не предполагает резких отключений и включений.

Старший аналитик центра экономического прогнозирования Газпромбанка Кирилл Кононов считает, что восстановление займет три-четыре года. А в крупнейшем российском регионе нефтедобычи, Ханты-Мансийском автономном округе, ожидают выхода объема добычи на уровень начала 2020 года только в течение двух лет.

В рамках сделки сокращение в России составит порядка 19 процентов от февральских уровней. Страна обязалась добывать не более 8,5 миллиона баррелей в течение двух месяцев, и, по оценкам международных организаций, свои обязательства она выполняет.

Сделка рассчитана на период до весны 2022 года, но предусматривает постепенное повышение объемов добычи со второго полугодия 2020-го. В ней участвуют 23 страны, остальные крупные экспортеры сырья сокращают добычу по собственной инициативе.

Пойти на такие меры поставщикам пришлось из-за коллапса спроса на сырье, который упало до многолетних минимумов на фоне пандемии коронавируса. Несмотря на ограничения, цены на нефть по-прежнему низкие, хотя и поднялись от минимальных значений.

По мнению Судо, большой проблемой станет требование инвестиций для перезапуска добычи на отдельных скважинах, что может сделать ее использование нерентабельной. О такой же опасности предупреждают специалисты «Татнефти», у которой в основном зрелые проекты. Аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук указывает, что интенсивное бурение, позволяющее ускорить процесс, может снизить коэффициент извлечения нефти из месторождения и также обойдется дорого. Поэтому наращивание добычи логично растянуть на продолжительный период.

Ранее глава «Роснано» Анатолий Чубайс сравнил нефтяной рынок с дохлой лошадью, пояснив, что делать стратегическую ставку на продажу ископаемого топлива было бы ошибкой.

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