Цены на нефть взлетели

Цена на нефть Brent взлетела в понедельник, 18 мая, пробив отметку в 35 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Стоимость июльского фьючерса на нефть эталонной смеси к 17:35 по московскому времени взлетела до 35,03 доллара за баррель, прибавив 7,8 процента. Это является максимумом с 9 апреля 2020 года. Цены на июньские контракты на американскую нефть WTI выросли более чем на 10 процентов, достигнув уровня в 32,5 доллара.

Агентство Bloomberg в понедельник, 18 мая, сообщило, что спрос на нефть в Китае, который является вторым по величине потребителем сырья в мире, практически вернулся к докризисным уровням. По некоторым оценкам, в настоящее время он составляет 13 миллионов баррелей в сутки, что всего лишь на 400 тысяч баррелей меньше, чем в мае 2019 года.

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