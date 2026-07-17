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19:02, 17 июля 2026Из жизни

В пещере с наскальными рисунками впервые нашли ДНК древнего человека

В пещерах Испании и Португалии с наскальными рисунками впервые нашли ДНК древнего человека
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Irina and Denis / Shutterstock / Fotodom

Международная группа ученых впервые выделила ДНК древнего человека со стен пещер, где она сохранялась тысячелетиями, и теперь исследователи могут узнать, кто именно касался наскальных рисунков. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications.

В рамках проекта First Art ученые проанализировали 120 образцов со стен 11 пещер в Испании и Португалии, включая участки с рисунками и так называемые чистые зоны, которые служили контрольными. Всего в пяти пробах удалось обнаружить человеческую ДНК, причем в двух случаях она была беспримесной — вероятно, оставленной потом, слюной или другими биологическими жидкостями непосредственно в момент создания изображений. В остальных трех образцах генетический материал оказался смешан с животным.

Неожиданностью для авторов работы стало то, что четыре из пяти положительных проб были взяты именно с чистых участков, а не с самих рисунков, и ни одной ДНК не удалось извлечь из костяной трубки, которой, предположительно, распыляли охру. Тем не менее один из образцов, покрытый кальцитом из пещеры Коварон, позволил идентифицировать генетический профиль западного охотника-собирателя, характерного для иберийского населения, что доказывает принципиальную возможность такого анализа.

Ученые подчеркивают, что сохранность ДНК на стенах крайне вариабельна и зависит от множества факторов, но теперь у них есть метод, позволяющий задавать новые вопросы: кто прикасался к стене, мужчина это или женщина, к какой популяции они принадлежали и как далеко заходили люди вглубь пещерных систем. Как отметил палеогенетик Маттиас Мейер, это только начало — теперь исследователи намерены протестировать больше объектов, разные стили наскального искусства и техники, особенно там, где молекулярная сохранность обещает быть высокой.

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