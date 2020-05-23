В Москве умерли 59 человек с коронавирусом

В Москве за сутки умерли 59 человек с коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Число жертв коронавируса в столице достигло 1 993.

У всех пациентов была подтверждена пневмония, также все они имели положительные результаты тестов на коронавирус. Возраст умерших не сообщается.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что пока что рано говорить об иммунитете к коронавирусу. Инфекционист отметил, что исследования по оценке иммунного статуса людей и изучения коллективного популяционного иммунитета находятся только на начальном этапе.

В Москве за минувшие сутки выявлено 3190 новых случаев заражения коронавирусом, всего в столице зарегистрировано 161 397 заражений. Общее число случаев заражения в России достигло 335 882 в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3388 летальных исходов, выздоровели 107 936 человек.

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