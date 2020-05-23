В Госдуме оценили перспективы снижения пенсионного возраста

Перспектива снижения пенсионного возраста в России слабореализуема, поскольку его повышение дало возможность государству экономить значительные средства. Об этом заявил глава комитета Государственной думы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, сообщает РИА Новости в субботу, 23 мая.

«Я за то, чтобы пенсионный возраст снизили. Что касается реальных перспектив, я очень сомневаюсь, что власти на это пойдут, к сожалению», — подчеркнул он.

Вместе с этим парламентарий предположил, что в случае роста безработицы вместо снижения пенсионного возраста может проводиться политика точечной поддержки наиболее пострадавших отраслей. В частности, большее внимание будет уделено работе центров занятости, переобучению и переквалификации, а также, возможно, выделят больше средств на создание рабочих мест прежде всего для молодежи и людей предпенсионного возраста.

О том, что в России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране, ранее заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Плеханова Фарида Мирзабалаева. По ее словам, подобная мера станет вынужденной, если после эпидемии коронавируса сократится число вакансий. В таких условиях рабочие места придется освободить для молодежи, которая еще не заработала на пособия в отличие от так называемых предпенсионеров, которые защищены государственным пособием.

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