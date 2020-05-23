Россиянам покажут героиновую эпидемию в США и концерт Преснякова

Онлайн-кинотеатр Okko покажет концерт Владимира Преснякова. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Материалы по теме Светила и романтики Золотая лихорадка, мир без смерти и короли кальян-рэпа: премьеры недели в онлайн-кинотеатре Okko

Концерт, получивший название «Слушая тишину», пройдет в рамках проекта «ШОУ ON!». Владимир Пресняков исполнит все свои главные хиты, включая «Недотрогу» и «Стюардессу по имени Жанна», а также новые песни — и подобно другим участникам проекта, ответит на вопросы зрителей. Трансляция выступления начнется 23 мая в 17:00 по московскому времени.

Утром, в 10:00, Okko предлагает кулинарную лекцию «Готовим дома с Novikov School» с рецептом сырников. В 12:00 — мультипликационный блокбастер «Тролли. Мировой тур» о новых приключениях забавных существ с яркими цветными волосами.

Днем, в 14:00 пользователям рекомендуют обучение танцу живота в передаче «Фитнес против вируса». Позже, в 17:00, начнется онлайн-концерт Преснякова.

Вечером, в 19:00, пользователям предлагают посмотреть новинку — биографический фильм «Леонардо да Винчи. Неизведанные миры», авторы которого «погрузились в сознание» художника-гения. В 21:00 — европейская драма режиссера Роя Андерссона «О бесконечности», вдохновленная культовым «Небом над Берлином». В 22:00 онлайн-кинотеатр рекомендует посмотреть доступный в подписке «Сериалы AMEDIATEKA» детективный триллер «Кайфтаун». Новинка недели повествует о героиновой эпидемии, захватившей Соединенные Штаты Америки.

Okko предоставляет своим подписчикам новый тип подачи контента: сформированный, как классическая телепрограмма передач, но при этом персонализированная и учитывающая пожелания и запросы каждого пользователя, а также доступная каждый день. Подробнее о главных событиях и премьерах онлайн-кинотеатра на ближайшую неделю читайте в нашей подборке.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!