Воробьев поручил контролировать соблюдение санитарных норм в офисах МФЦ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов проконтролировать соблюдение всех мер санитарной безопасности в открывшихся многофункциональных центрах предоставления государственных услуг (МФЦ). Об этом сообщается на сайте областного правительства в понедельник, 25 мая.

Воробьев утончил, что с понедельника возобновили работу около 120 центров предоставления госуслуг. Пока обслуживаются только юридические лица, напомнил губернатор. «Надеюсь, что со следующей недели мы сможем по определенному виду услуг открыть доступ и для физических лиц», — добавил он.

Воробьев подчеркнул, что новые требования безопасности, введенные в связи с распространением коронавируса нового типа, должны неукоснительно соблюдаться на всех открывшихся объектах.

«Дисциплина должна быть везде — начиная с автобуса и заканчивая стройками, промышленными предприятиями, где сейчас работает огромное количество людей», — заключил глава региона.

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