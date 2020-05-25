Илону Маску пришлось изменить странное имя сына

Главе Tesla и SpaceX Илону Маску и его жене, канадской певице Граймс, пришлось изменить странное имя их сына X Æ A-12, произносимое как «Икс Эш Эй Твелв Маск или Икс Эш Архангел Маск». Об этом певица сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Под фотографией, которую Граймс опубликовала в понедельник, 25 мая, один из пользователей сети задал ей вопрос: «Вы поменяли имя ребенку, учитывая законы Калифорнии? Есть ли новости о малыше?» На это канадка ответила: «X Æ A-Xii», тем самым раскрыв официальное имя сына.

Певица не уточнила, разрешили ли власти штата внести в документы имя ребенка с лигатурой Æ. Есть вероятность, что новоиспеченных родителей попросят вновь внести коррективы в имя сына.

Маск и Граймс стали родителями в начале мая. Это шестой ребенок бизнесмена и первенец артистки. Они находятся в отношениях с весны 2018 года. Певица объясняла значение имени сына. По ее словам, X в имени — неизвестная переменная, Æ — эльфийское написание аббревиатуры AI («искусственный интеллект или любовь»), а A-12 — американский высотный самолет-разведчик.

Позднее юрист Дэвид Гласс указал, что власти Калифорнии, где родился ребенок, не примут такое имя в официальных документах. По словам специалиста в области семейного права, в штате можно использовать только 26 букв алфавита английского языка в имени.

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