Тайный благодетель пообещал жителям деревни деньги за похудение

Неизвестный пообещал жителям английской деревни Денчворт, графство Оксфордшир, денежную награду, если за два месяца им удастся похудеть на 10 процентов. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Благодетель объявился в Денчворт в марте, когда были введены карантинные меры для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Благодаря ему, по пятницам местные жители могли бесплатно заказывать в местном пабе рыбу с картофелем фри, обычно стоящую около пяти фунтов стерлингов (430 рублей). Он брал на себя оплату блюда и доставки, чтобы помочь жителям Денчворта и их пабу пережить изоляцию.

Теперь неизвестный благодетель объявил награду за похудение. Он обещает 100 фунтов стерлингов (8,7 тысяч рублей) каждому, кто сумеет похудеть к 1 августа. Половина суммы будет выдана сразу, еще половина — через шесть месяцев, если похудевший не наберет сброшенный вес. Приз можно тратить только в местном пабе.

В январе сообщалось, что полиция нашла тайных дарителей денег из английской деревни Блэкхолл-Кольери. В течение пяти лет они оставляли в разных местах деревни пачки денег по две тысячи фунтов.

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