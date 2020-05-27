Американка рассказала о получении предназначенных Илону Маску SMS-сообщений

Жительница американского города Сан-Хосе, штат Калифорния, Линдси Такер (Lyndsay Tucker) рассказала, что ей регулярно поступают SMS-сообщения и звонки, которые предназначены главе Tesla и SpaceX Илону Маску. Об этом сообщает The Mirror.

Во время учебы в университете Такер достался номер телефона, который раньше принадлежал бизнесмену. Спустя несколько дней она начала получать сообщения от людей со всего мира, которые пытались связаться с предпринимателем. При этом девушка призналась, что не знала, кто такой Маск.

Такер рассказала, что SMS-сообщения, которые она получает, касаются различных тем: от бионических протезов до вопросов о вакансиях в компании Tesla.

По словам девушки, ей также приходят сообщения от известных людей. Так, бывший руководитель Disney Animation Джон Лассетер написал, что купленный им автомобиль Tesla оказался «великолепной машиной».

Ранее Маск озадачил интернет-пользователей странной публикацией в Twitter. «Прими красную таблетку», — написал предприниматель. Некоторые юзеры посчитали, что эта фраза доказывает, что Маск придерживается консервативных взглядов. Образ красной таблетки популярен у американских консерваторов, отказывающихся от либеральных ценностей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!