«Новая газета» ответила на претензии родственников бывших чеченских боевиков

Обозреватель «Новой газеты» Екатерина Сокирянская ответила на претензии родственников бывших чеченских боевиков, возмущенных публикацией журналистки о плохом отношении властей республики к ним. В послании, опубликованном на сайте издания, журналистка отметила, что в ее статье нет ни слова неправды.

«Я понимаю ваше негодование: я ведь тоже наслышана о том, что Чечня — самый спокойный и безопасный уголок земли», — написала Сокирянская, заметив, что в республике «не нарушают права человека, не задерживают и не пытают людей, не сжигают дома родственников боевиков, не применяют принцип коллективной ответственности».

Тем не менее, продолжила Сокирянская, в статье, в которой идет речь об отношениях руководства Чечни с семьями убитых боевиков или участников террористических организаций, «не придумано ни одного слова». «Исследование, часть которого отражена в этой публикации, основано на глубинных интервью 40 женщин-вдов и жен бывших боевиков, проживающих в Чечне, Ингушетии и Дагестане, а также многолетнем мониторинге ситуации в регионе», — подчеркнула журналистка, отметив, что заявления героинь были проверены с помощью опросов правозащитников, адвокатов и экспертов.

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Сокирянская также заявила, что получала сообщения о том, что дома родственников боевиков посещали полицейские. По ее словам, правоохранители спрашивали у них, переживают ли они какие-либо притеснения и есть ли у них жалобы, после чего просили расписаться в ведомости о проведении опроса. «Здорово, что в Чеченской Республике работа независимых СМИ ценится так высоко, реакция следует быстро, а правоохранительные органы интересуются проблемами людей и даже, по всей вероятности, помогают им собирать подписи под "открытыми письмами"», — заключила обозреватель.

Она обратила внимание на высказывание главы Чечни Рамзана Кадырова, который пообещал проблемы чиновникам, которые препятствуют устройству на работу родственников бывших боевиков. Журналистка выразила надежду на то, что такое начинание будет воплощено в жизнь.

Открытое письмо, под которым без указания имен подписались родные и близкие 1,6 тысячи человек, «когда-то бывших боевиками либо ставших членами террористических организаций», появилось 26 мая. Они назвали статью журналистки лживой и отметили, что власти Чечни стараются помогать им. Журналистов «Новой» в обращении назвали «врагами народа» и призвали не лезть в жизнь чеченцев «ради грантов». Они потребовали удаления статьи, публикации опровержения и извинений, а также заявили, что необходимо «не допускать публикации такого рода кощунственных материалов».

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