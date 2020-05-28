Томские депутаты назначили себе компенсацию за маски и мыло

Депутаты Томской областной думы приняли постановление о компенсации из бюджета их затрат на покупку средств индивидуальной защиты против коронавируса. Документ опубликован на сайте городского парламента.

В список товаров, покупку которых депутатам оплатят из бюджета, были включены медицинские маски, респираторы, перчатки, антисептики, бактерицидные лампы и мыло.

«Основная часть просит не для себя, а для малоимущих, от которых поступают обращения», — сказал в комментарии телеканалу ТВ2 спикер областной Думы Оксана Козловская.

Принятие постановления не повлечет увеличения расходов областного бюджета, говорится в пояснительной записке.

В соответствии с региональным законодательством, парламентарии имеют право на возмещение своих расходов на транспорт, услуги связи и канцтовары. Максимальная сумма компенсации в месяц составляет 12 тысяч рублей.

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