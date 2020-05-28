Индекс безопасности стройплощадок Подмосковья появился в интернете

Индекс санитарной безопасности стройплощадок Подмосковья стал доступен на сервисе «Яндекс.Карты». Об этом говорится в сообщении пресс-службе Главного управление государственного строительного надзора Московской области.

Ранее сотрудники ведомства проинспектировали все стройплощадки и внесли первичные данные в электронный чек-лист. На основе показателей

по каждому строящемуся объекту был рассчитан индекс соблюдения новых санитарных норм, установленных для борьбы с распространением коронавируса.

«Ознакомиться с индексом COVID-безопасности муниципалитетов можно перейдя по специальной ссылке размещенной на сайте Главгосстройнадзора. Внедрение данного механизма — это очередной шаг в сторону прозрачности и открытости работы власти», — сказал начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Индекс будет обновляться в онлайн-режиме. Если значение индекса уменьшится, это станет сигналом для реагирования со стороны надзорного органа, отметили в пресс-службе.

Ранее в ходе рейдов сотрудники Главгосстройнадзора проверили на строительных площадках региона соблюдение застройщиками новых требований организации труда, в частности обеспечение рабочих средствами индивидуальной защиты и другие показатели.

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