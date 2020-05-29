«Росагролизинг» привлек на рынке 8 миллиардов рублей для развития лизинга

Лизинговая компания «Росагролизинг» 28 мая впервые в своей истории вышла на долговой рынок, разместив пятилетние облигации объемом 8 миллиардов рублей. При этом объем дебютного выпуска удалось увеличить с первоначально планируемых 5 миллиардов рублей за счет высокого спроса на бумаги. Об этом говорится в сообщении компании. По мнению экспертов, успешный выход на рынок капитала обусловлен приходом в руководство компании опытных финансистов.

Облигации были размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов, включая государственные и частные банки, управляющие и страховые компании. Организаторами размещения выступили Россельхозбанк, «Московский Индустриальный Банк» и «Совкомбанк».

В компании отметили, что размещение облигаций позволит «Росагролизингу» направить полученный с финансового рынка капитал в развитие АПК, укрепить бизнес и увеличить мультипликативный эффект от использования бюджетных средств. Это поможет поддержать предприятия малого и среднего бизнеса, доля которых в портфеле лизинговой компании составляет более 70 процентов. Также развитие лизинга поспособствует обновлению технического парка в АПК и достижению ключевых целевых показателей отрасли, в том числе увеличению аграрного экспорта до 45 миллиардов долларов к 2024 году.

В 2019 году компании удалось серьезно нарастить объемы бизнеса и поставить 7 175 единиц техники и оборудования на 25,5 миллиарда рублей, что на 62 процента больше результата 2018 года. Это стало ключевым фактором общего роста российского рынка лизинга в прошлом году. За 5 месяцев текущего года объем нового бизнеса «Росагролизинга» составляет уже 17,8 миллиарда рублей.

Эксперты отмечают высокий уровень поддержки Росагролизинга, а также говорят о признании государством эффективности лизинга и работы самой компании. «Очевидно, что сейчас, в условиях снижения промпроизводства и непростой ситуации в большинстве отраслей, государство делает ставку именно на агропромышленный комплекс, который пострадал от пандемии в наименьшей степени и может стать основным драйвером восстановления экономики, — считает политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. — В этой связи большое значение имеет вопрос обновления технических средств производства — для достижения стратегических целей АПК темпы модернизации должны быть существенно выше».

По словам эксперта, это понимают и в Минсельхозе, который отвечает за конечный результат, и в подконтрольном ему «Росагролизинге», через который реализуется значительная часть сельхозтехники на рынке.

«И действительно, льготный лизинг сегодня является наиболее доступным и современным инструментом для проведения ускоренной модернизации АПК, — констатирует Алексей Мухин. — Тот факт, что государство сейчас активно поддерживает «Росагролизинг», в определенной степени говорит о признании эффективности лизингового механизма и деятельности самой компании».

По словам эксперта, за последние 1,5-2 года компания прошла серьезный путь, изменились практически все бизнес-процессы, сейчас совершенно другой риск-менеджмент, финансовое планирование. Из планово-убыточной, сокращающейся в объемах бизнеса, компания становится безубыточной и впервые за длительное время вышла на прибыль, показывает рост чистых активов и инвестиций в лизинг.

По мнению Алексея Мухина, в первую очередь, сработала ставка на смену команды и привлечение в руководство опытных финансистов, которые во многом смогли расчистить портфель и впервые организовать выход на рынок капитала. «За счет усиления взаимодействия с Минсельхозом значительно возросла скорость принятия решений. Думаю, что в этом смысле те инициативы, которые сейчас выдвигает Минфин по передаче полномочий акционера "Росагролизинга" обратно Росимуществу, это был бы шаг назад и снижение эффективности управления госкомпанией», — заключает эксперт.