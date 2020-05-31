Бывший солист «Отпетых мошенников» пошел работать в такси из-за нехватки денег

Бывший солист группы «Отпетые мошенники» Игорь Богомазов пошел работать в такси из-за нехватки денег. Об этом сообщает издание StarHit.

Как пишет издание, музыкант отказывается платить алименты бывшей жене. Кроме того, его сестра тайно приватизировала апартаменты родителей в Санкт-Петербурге и собирается через суд вычеркнуть брата с шестимесячным племянником из списка жильцов.

«Сейчас Игорь вынужден работать таксистом. Сами знаете, как пострадали артисты из-за экономических проблем в стране», — рассказал друг Богомазова Юрий. Он также пояснил, что артист намеренно пустил слух о проблемах в отношениях с сестрой, чтобы заработать денег на участии в программах на телевидении.

Ранее в СМИ появилась информация, что российский артист Сергей Глушко (Тарзан) пожаловался на нехватку денег в период самоизоляции из-за коронавируса. Утверждалось, что Глушко задался вопросом, почему российские власти не помогают деятелям культуры, отдавая предпочтение пенсионерам и врачам. После этого ему и его жене певице Наташе Королевой предложили работу в такси. Вслед за Глушко на «чудовищное» положение артистов из-за коронавируса пожаловался российский продюссер Иосиф Пригожин.

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