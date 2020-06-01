Правительство высказалось против ежемесячных выплат домохозяйкам

Правительство России не поддержало законопроект о ежемесячных выплатах домохозяйкам минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 1 июня.

Ранее в понедельник фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об установлении выплат гражданам, которые занимаются домашним хозяйство. В документе под этим понимается уборка дома, приготовление пищи, уход за детьми и старшими родственниками.

Согласно проекту закона, право на пособие будет иметь только один из членов семьи. Кроме того, доход семейства на душу не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума в регионе проживания. Порядок выплат предполагается определить Минтруду.

В сентябре прошлого года на сайте «Российская общественная инициатива» появилась петиция с требованием узаконить профессию «домохозяйка» и платить таким работникам зарплату на уровне прожиточного минимума. В Госдуме тогда звучали противоположные мнения относительно данной инициативы. Так, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов заявил, что многие домохозяйки «не вылезают из-за границы, с отдыха». Вместо узаконивания статуса «домохозяйка» он предложил ввести наказание за тунеядство.

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