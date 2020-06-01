Москвичам рассказали о мерах поддержки семей с детьми

Власти Москвы рассказали жителям столицы о мерах поддержки, которая оказывается семьям с детьми. Соответствующий материал опубликован на сайте мэра и правительства города.

Как отметили в мэрии, всего в Москве проживают около 1,5 миллиона семей, в которых воспитываются свыше 2,1 миллиона детей. От города им предоставляются социальные выплаты, а также помощь специалистов, которые организовывают отдых и досуг. По словам заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, несмотря на пандемию коронавируса, работа городских организаций продолжается, и каждый своевременно получает помощь. Специалисты работают дистанционно.

Семьи с детьми могут получить консультации юристов и специалистов по социальной работе, помощь психологов и адресную соцподдержку, организованную учреждениями «Мой семейный центр». Более 200 тысяч электронных сертификатов на продукты питания выдаются ежегодно нуждающимся в поддержке семьям с детьми, указывается в статье на сайте мэра.

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Кроме того, в Москве работают кризисные центры, которые оказывают поддержку женщинам и детям, которые пострадали от насилия в семье. Можно получить временное жилье, а также помощь психологов и юристов. Особое внимание в Москве уделяют детям с инвалидностью. В столице проживают более 42 тысяч таких ребят. Их обеспечивают инклюзивным образованием и комплексным сопровождением.

В мэрии напомнили, что с 1 января 2020 года все выплаты и пособия на детей увеличили на 5,6 процента. Малообеспеченным семьям выплачивается пособие на ребенка в возрасте до 18 лет. По состоянию на май этого года пособие выплачивается на 262,2 тысячи детей.

Ранее стало известно, что с 1 июня россиянам с детьми начнут выплачивать деньги. Программа охватит не менее 19 миллионов детей. Всего на эти цели Минфин перечислил в Пенсионный фонд порядка 222 миллиардов рублей. Из них 197,2 миллиарда пойдет на обеспечение единовременных выплат на детей с 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей. Еще 24,9 миллиарда рублей предусмотрены на выплаты для детей до трех лет (по 5 тысяч рублей), это касается порядка 1,6 миллиона детей.

Финансовая поддержка семей с детьми стала частью антикризисных мер, принимаемых для стабилизации экономики на фоне кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса и падением цен на нефть. Заявки на такие пособия начали оформлять с начала мая. По словам президента Владимира Путина, такая поддержка коснется 22 миллионов детей.

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