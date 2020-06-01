Путин поздравил россиян с Днем защиты детей

В России вопросы воспитания детей находятся в числе ключевых общенациональных приоритетов. Об этом говорится в поздравительном послании президента Владимира Путина по случаю Дня защиты детей, опубликованном на сайте Кремля.

«Важно, чтобы каждый ребенок рос здоровым и счастливым, был окружен заботой и любовью. В этой связи хочу с удовлетворением отметить большую, востребованную работу Российского детского фонда. Его социально значимые благотворительные, просветительские, культурные, творческие проекты», — говорится в сообщении.

Глава государства отметил, что Международный день защиты детей призван привлечь внимание государства и общества к проблемам защиты прав и интересов детей.

Путин также выразил сожаление в связи с невозможностью провести в Москве традиционные торжества из-за пандемии коронавируса.

Ранее из-за эпидемии глава государства утвердил дополнительные единовременные выплаты семьям с детьми, чтобы поддержать население. На каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет можно получить по 10 тысяч рублей, на каждого ребенка до 3 лет — по пять тысяч.

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