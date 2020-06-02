Губернатор Московской области Андрей Воробьев передал муниципалитетам 40 уборочных машин, в ближайшее время мини-погрузчики выйдут на работу в 38 городских округах региона. Об этом сообщается на сайте областного правительства во вторник, 2 июня.

«Наша задача сейчас, прежде всего, — победить COVID. Но жизнь продолжается и постепенно на первый план выходит благоустройство, состояние тротуаров, проезжей части», — сказал Воробьев.

Он отметил эффективность и надежность новой техники. По его словам, мини-погрузчики отличаются мобильностью и многофункциональностью.

Один из водителей погрузчика подтвердил удобность новых машин. «Новые машины очень комфортные, здесь есть все: кондиционер, подогрев сидения. Все управление — на рычагах, на кнопочках, человек учится быстро», — сказал Сергей Романов.

Новые машины в ближайшем будущем планируется задействовать в работах по содержанию тротуаров.