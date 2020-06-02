США предрекли новую вспышку коронавируса на фоне стихийных бедствий

США могут столкнуться с новыми вспышками коронавирусной инфекции на фоне стихийных бедствий, которые обрушатся на страну в ближайшие месяцы. Об этом пишет Politico.

Как напоминает издание, 1 июня в США официально начался сезон ураганов. По прогнозам метеорологов, в этом году существует высокая вероятность, что на штат Флорида обрушится как минимум один мощный ураган. Кроме того, уже сейчас в штатах Мичиган и Иллинойс наблюдаются рекордные наводнения, а в Аризоне и Колорадо за прошедший месяц природные пожары охватили десятки тысяч акров. В дальнейшем ситуация может только ухудшиться, считают специалисты.

При этом, пишет Politico, ранее США никогда не сталкивались с ударами стихии в разгар эпидемии. На данный момент в стране не существует отработанных механизмов, которые регулировали бы действия граждан и властей в случае стихийного бедствия в нынешних условиях. Раньше жителям районов, которые могли оказаться под ударом урагана, было предписано покинуть свои дома и укрыться в специальном убежище, например, спортивном зале одной из местных школ. Теперь четких инструкций нет: с одной стороны, оставаться в плохо укрепленных домах опасно, с другой — нарушать социальную дистанцию запрещено. Если граждан все же придется экстренно эвакуировать в убежище, это может привести к возникновению нового очага распространения коронавируса, поскольку власти не успеют до эвакуации проверить каждого на наличие инфекции.

В то же время коронавирус может существенно замедлить восстановление районов, пострадавших от удара стихии. Так, властям станет сложнее направлять специалистов из других штатов к месту природной катастрофы, поскольку это будет повышать риск распространения инфекции по стране. Кроме того, пандемия и так уже нанесла серьезный урон продовольственным и транспортным сетям США. Если же на этом фоне морские и наземные перевозки на Восточном побережье будут приостановлены из-за урагана, отрасли ждет банкротство.

США на данный момент занимают первое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом — всего в стране с начала эпидемии было выявлено более 1,85 миллиона инфицированных. Свыше 107 тысяч зараженных скончались.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!