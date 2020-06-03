Трамп объяснил необходимость России в G7 словами «требует здравый смысл»

Присутствия России в формате «Большой семерки» (G7) требует здравый смысл. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

По его словам, это облегчит решение многих проблем.

В конце мая американский лидер объявил о решении отложить саммит G7 до сентября и пригласить на него четыре страны, в том числе Россию. Его инициативу не поддержал Европейский союз. Глава дипломатии Жозеп Боррель заявил, что США, несмотря на свое председательство в группе, не имеет прерогативы раздавать приглашения.

В Совете Федерации России, комментируя слова Трампа, отметили, что вопрос о возвращении России в G7 должен решаться консолидированно странами-участницами группы. При этом в Совфеде выразили сомнение в единодушии ее членов по данному вопросу.

Россия входила в G8 до присоединения Крыма в марте 2014 года. После этого лидеры остальных стран «восьмерки» (Франции, Великобритании, США, Германии, Японии, Италии и Канады) отказались приезжать на саммит в Сочи и провели встречу в Брюсселе без участия Москвы. Также было решено больше не проводить встреч в формате G8.

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