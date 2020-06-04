Российские выпускники захотели работать в доставке еды

Выпускники российских вузов в результате пандемии коронавируса захотели работать в новых отраслях, повысивших свою востребованность, в том числе в сфере доставки еды, следует из результатов совместного опроса компании ЭФКО и некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Среди приоритетных сфер работы опрошенные назвали FoodTech (отрасль, включающую сервисы доставки еды, новые продукты), MedTech (медицинские технологии), AtTech (рекламные и маркетинговые технологии) и EdTech (дистанционное образование). Только четыре и три процента опрошенных соответственно хотят работать на заводах и в стартапах.

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94 процента опрошенных собираются строить карьеру в России, 59 процентов хотят работать только на родине. 35 процентов намерены смотреть по обстоятельствам после получения необходимого опыта в России. Лишь шесть процентов респондентов с самого начала собираются работать за рубежом.

Также 55 процентов опрошенных студентов заявили, что хотят работать дистанционно, но с возможностью время от времени приезжать в офис, еще пять процентов предпочитают только удаленку. 40 процентов хотели бы работать в офисе.

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