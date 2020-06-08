Москву признали самым «антикризисным» мегаполисом в мире

Специалисты компании «Эрнст энд Янг» признали Москву единственным в мире мегаполисом, где применяются меры антикризисной помощи как крупному, так и малому бизнесу. Результаты аналитического обзора приводит журнал «Компания».

Отмечается, что программа поддержки бизнеса, предложенная российской столице во время пандемии коронавируса, отличает Москву не только от других регионов России, но и от крупнейших мегаполисов мира — по этим показателям она выигрывает у Лондона, Гонконга и Нью-Йорка.

Специалисты напомнили, что власти Москвы разработали три пакета поддержки, которые вступили в силу 24 марта, 31 марта и 15 апреля соответственно. Аналитики считают, что удалось сфокусировать помощь на наиболее уязвимых компаниях среднего и малого бизнеса. Суммарный объем налоговых льгот для предприятий столицы в 2020 году составит более 170 млрд руб.

По словам заместителя исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вадим Ковалева, на поддержку бизнеса в Москве выделили 85 миллиардов рублей. Помощью воспользовались почти 35 тысяч организаций, в которых работают свыше 765 тысяч человек.

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Профессор, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления РЭУ имени Г. В. Плеханова Руслан Абрамов отметил, что власти Москвы пошли по пути, которые отличается от помощи других мировых столиц — в Париже, к примеру, не стали предпринимать собственные шаги, а ограничились принятыми по всей стране мерами. Из всех крупных столиц активно помогают пострадавшим лишь Гонконг, Сингапур и Лондон, однако их меры уступают Москве.

Гендиректор Института экономики Москвы Александр Пузанов объяснил, что поддержка небольших компаний актуально, так как является одновременно и поддержкой будущих налоговых поступлений. При этом он отметил, что необходимо дальнейшая оптимизация налогообложения и прямая бюджетная поддержка.

Власти Москвы в настоящий момент готовят предложения к четвертому и пятому пакеты мер — здесь внимание будет направлено на малые и средние компании, которые не попали под общероссийский классификатор видов экономической деятельности, утвержденный правительством. Продолжается разработка программ и для льготного кредитования, в том числе утверждение более прозрачных критериев для заемщиков.

В конце мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых мерах поддержки бизнеса. Всего на поддержку бизнеса в столице выделено 85 миллиардов рублей. В новом пакете мер в список наиболее пострадавших отраслей включили частные медицинские клиники.

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