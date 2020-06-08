Российские полицейские устроили застолье в кафе несмотря на карантин

В Краснодарском крае правоохранительные органы проводят проверку по поводу появившегося в социальных сетях видео с российскими полицейскими, устроившими застолье в кафе несмотря на карантин. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщает «МК».

По данным издания, празднование проходило 5 июня — до вступления в силу положения о смягчении карантина. Создатель видео представился сотрудником службы собственной безопасности. Он обратил внимание на стоявшие у кафе автомобили, среди которых были служебные полицейские машины. За столом был человек в полицейской форме, который признался, что он находится при исполнении.

По данным регионального МВД, по факту проводится проверка. Все летние кафе в Краснодарском крае открылись 6 июня. До этого организации общественного питания могли работать только навынос.

7 июня сообщалось, что в Екатеринбурге сотрудники полиции оцепили гей-клуб из-за сообщения о тайной вечеринке. В правоохранительные органы обратились неизвестные и сообщили, что в заведении проводят ЛГБТ-вечеринку, несмотря на введенный в регионе режим самоизоляции.

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