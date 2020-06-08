Воробьев поручил продолжить обеспечение малообеспеченных жителей масками

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева продолжается бесплатная раздача медицинских масок малообеспеченным жителям. Об этом сообщается в пресс-релизе областного правительства, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Фото: Пресс-служба Правительства Московской области

Средства защиты выделяются для неработающих пенсионеров и малообеспеченных семей, среднедушевой доход которых не превышает величину регионального прожиточного минимума

Всего предусмотрено более 209 тысяч наборов. Их доставят сотрудники органов социальной защиты и волонтеры.

28 мая Воробьев сообщил, что в регионе производятся около трех миллионов медицинских масок в сутки. Ранее в апреле глава региона распорядился о раздаче масок автомобилистам на постах ГИБДД.

В соответствии с предписанием главного государственного санитарного врача по Московской области ношение медицинских масок в общественных местах является обязательным.

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