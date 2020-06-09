Названы способы избежать тюрьмы для Ефремова после смертельного ДТП

Адвокат Оксана Михалкина назвала способы, которые могут помочь актеру Михаилу Ефремову избежать тюрьмы после смертельного ДТП. Об этом во вторник, 9 июня, сообщает РИА Новости

По словам адвоката, виновнику ДТП помогут извинения перед родственниками погибшего и предложение о компенсации минимум в 5 миллионов рублей, поскольку он является публичной личностью. Если подтвердится, что актер был пьян в момент смертельной аварии, это будет тяжкий состав преступления и получить условный срок будет невозможно. Извинение и компенсация в этом случае могут стать существенным смягчающим обстоятельством.

Адвокат отметила, что ранее появилась информация, что актер не был пьян, а просто принял дозу снотворного. Если это подтвердится, то может последовать более мягкое наказание.

Вечером 8 июня Ефремов устроил серьезное ДТП в районе Смоленской площади в Москве. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с небольшим фургоном. Ефремова задержали и отправили на медицинское освидетельствование. Экспертиза показала наличие алкоголя в крови.

Водитель фургона Сергей Захаров серьезно пострадал в аварии. Его доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где он скончался от полученных травм.

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