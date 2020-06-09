Воробьев поручил подготовить предложения по ослаблению ограничений

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил министрам к концу недели проработать дальнейшие меры по ослаблению ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте областного правительства во вторник, 9 июня.

Глава региона отметил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизируется на территории Подмосковья вторую неделю. Он выразил надежду на то, что положительная динамика продолжится.

«Большая задача Минздрава — аккуратный переход, без ошибок, в регулярное оказание медицинских услуг», — добавил Воробьев.

По его словам, поликлиники и стационары должны тщательно подготовиться к плановому приему пациентов.

С начала эпидемии в регионе было выявлено 45 722 случая коронавируса.

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