Четыре новых комплекса по переработке отходов запустят в Подмосковье

Четыре современных комплекса по переработке отходов (КПО) введут в эксплуатацию в Подмосковье до конца 2021 года, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский. Его слова приводятся на сайте областного правительства во вторник, 9 июня.

По его словам, сегодня в регионе функционируют восемь новых комплексов.

«Благодаря их работе объем захороняемого мусора в этом году должен уменьшиться на два миллиона тонн», — написал в своем Telegram-канале губернатор Андрей Воробьев.

Велиховский уточнил, что состав оборудования нового комплекса «Дон» в Кашире подобран на основе наилучших технологий российского и зарубежного производств. Комплекс будет работать в круглосуточном режиме.

«Сегодня Подмосковье — это ключевой регион с точки зрения национального проекта "Экология". Пятая часть всех отходов проходит через область. (...) Что именно сделано: раздельный сбор на площадках во дворах — есть. Полигоны закрываются и, что важно — рекультивируются», — сказал член Центрального совета и председатель Московской областной организации «Всероссийское общество охраны природы Тимур Усманов.

О том, что Московская область принимает огромные объемы отходов из столицы заявил и руководитель общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин. Суммарно Подмосковье принимает более 7,5 миллиона тонн в год, уточняется в сообщении.

В среднем половина из поступающих на КПО отходов направляются на вторичную переработку, на предприятии отбираются 20 процентов вторичных материалов (стекло, макулатура, металл, полимеры) и 30 процентов отходов, пригодных для компостирования.

