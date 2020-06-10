«МегаФон» и Booking.com запустили совместную акцию

Мобильный оператор «МегаФон» и тревел-платформа Booking.com запустили совместную акцию, действующую до конца года и распространяющуюся на 64 тысячи российских отелей. Об этом сообщает пресс-служба «МегаФона».

В сообщении отмечается, что для участия в акции необходимо забронировать и оплатить проживание в гостинице на любой срок в отеле через Booking.com и получить взамен скидку в размере 100 процентов на абонентскую плату на месяц в любом тарифном плане «МегаФона».

«МегаФон» и Booking.com заключили соглашение о партнерстве в декабре 2019 года, предложив абонентам мобильного опреатора бесплатный роуминг в 130 странах мира. Предложением от партнеров воспользовались путешественники в 79 странах мира.