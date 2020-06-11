В Минздраве назвали условие для новой вспышки коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал условие для новой вспышки коронавируса в России. Об этом он заявил в эфире «России 1», передает ТАСС.

По его словам, такая ситуация возможна в случае завоза инфекции в страну. «Говорят и сегодня уже статистические данные о том, что да, бывают повторные заносы [вируса]. Это те населенные пункты и государства, где ситуацию удалось стабилизировать», — заявил глава Минздрава. Он добавил, что такая угроза существует и из-за природно-климатических факторов.

5 июня Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в российских регионах. Он назвал субъекты, вызывающие тревогу из-за распространения инфекции. Речь идет о Дагестане и Северной Осетии и Забайкальском крае, однако в первом регионе ситуация улучшилась. «Забайкальский край вызывает тревогу определенную», — отметил министр, добавив, что там еще есть проблематичные регионы в достаточно большом количестве.

В России за последние сутки было выявлено 8779 заболевших. Общее число зараженных в России превысило 502 тысячи. Из них 260 тысяч выздоровели, свыше 6,5 тысяч скончались. В ВОЗ заявили о выходе России на плато по коронавирусу.

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