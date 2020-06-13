Во Франции потушили атомную подлодку

Пожар на атомной подводной лодке Perle во Франции потушен спустя 14 часов. Об этом в своем Twitter сообщила министр обороны республики Флоранс Парли.

Она рассказала, что в борьбе с огнем были задействованы 100 пожарных, еще более 150 человек помогали им. Парли отметила, что лично посетит место происшествия.

О пожаре на Perle стало известно накануне. Подлодка пришвартована на военно-морской базе в Тулоне, где проходила ремонт. Оружия на ее борту, как и атомного топлива, не было, а дым от пожара не содержит следов радиоактивности. Экипаж был своевременно эвакуирован.

Субмарина Perle типа «Рюби» имеет бортовой номер S606. В составе французского флота она находится с 1993 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!