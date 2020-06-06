В США назвали две самые секретные российские подлодки

Атомные подводные лодки (АПЛ) «Хабаровск» проекта 09851 и «Белгород» проекта 09852 являются самыми секретными российскими субмаринами, пишет Forbes.

Американское издание напоминает, что спуск на воду первой подлодки ожидается в июне. Данная АПЛ, подобно «Белгороду», должна переносить шесть ядерных торпед «Посейдон».

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В публикации Forbes отмечается, что Россия, в отличие от США, строит не один, а шесть типов субмарин, что представляет собой «величайшую модернизацию со времен холодной войны».

В мае РИА Новости, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщило, что перспективный подводный беспилотный плавательный аппарат «Посейдон», которого «в собранном виде пока нет», впервые будет запущен осенью текущего года.

В апреле 2019 года АПЛ специального назначения «Белгород» проекта 09852 была спущена на воду в «Севмаше» в Северодвинске.

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