Российское оружие «Судного дня» оказалось разобранным

Российский перспективный подводный беспилотный плавательный аппарат «Посейдон» впервые будет запущен осенью текущего года, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам собеседника, пуск состоится с борта атомной подводной лодки «Белгород». Источник добавил, что «Посейдона» «в собранном виде пока нет, проходят испытания отдельных узлов и агрегатов».

Руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин считает, что беспилотник «фактически без ограничений может находиться в состоянии боевого дежурства и выполнять поставленные задачи в любое время».

«Понятно, что возникают определенные риски, когда, условно, хакеры могут попытаться перехватить управление. Но, разговаривая с нашими инженерами, конструкторами, я пришел к выводу, что защита от внешних вмешательств колоссальная», — уверен комментатор.

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В феврале 2019 года Минобороны представило первое видео полигонных испытаний «Посейдона». Тогда же президент России Владимир Путин сообщил, что носитель беспилотника спустят на воду весной.

В апреле 2018 года в Великобритании назвали оружие проекта «Статус-6», в рамках которого создается «Посейдон», устройством «Судного дня».

Официально ядерный подводный беспилотник представили в марте 2018 года.

Первоначально оружие массового поражения, известное с ноября 2015 года, именовалось «Статус-6».

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