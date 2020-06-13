В офисе Зеленского зафиксировали вспышку коронавируса

В офисе президента Украины Владимира Зеленского зафиксировали вспышку коронавируса. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники.

Отмечается, что вспышка заболевания зарегистрирована также в Управлении государственной охраны.

По данным издания, коронавирусом заразился министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Сообщается также о заболевании советника президента Руслана Демченко. Официально эта информация не подтверждена.

Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружили у жены Зеленского Елены. Сейчас она находится на амбулаторном лечении, ее изолировали от других членов семьи.

Украинский лидер и его дети прошли тестирование, их результаты отрицательные.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!