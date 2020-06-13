Парк «Кривякино» открылся в подмосковном Воскресенске

Ландшафтно-архитектурный комплекс «Кривякино» в Воскресенске начал свою работу с 12 июня, перед открытием его осмотрел губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщается на сайте регионального правительства.

«За год мы здесь навели такую красоту. Не побоюсь этого слова, жители в восторге», — сказал губернатор в ходе посещения отреставрированного парка.

Средства на восстановление объекта были выделены из областного бюджета. Все малые архитектурные формы спроектированы по прообразу усадебных интерьеров. В парке установлены входные группы, беседки и ротонды, фонтан, отреставрирован каскад прудов XVIII века. Вдоль единого пешеходного маршрута оборудованы павильоны-кафе.

Старинная дворянская усадьба «Кривякино», которая дала название парку, была основана в конце 1760-х годов. Является объектом культурного наследия федерального значения. Долгое время усадьба и прилегающий к ней парк были заброшены.