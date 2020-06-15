Группа «СБПЧ» выпустила фильм о поездке в Кейптаун

Группа «СБПЧ» выпустила мокьюментари о поездке в Кейптаун, во время которой записала новый альбом. Лента опубликована на YouTube-канале коллектива.

Режиссером картины выступил местный кинематографист Па. Фильм разделен на три части: Magic (Волшебно), Beautiful (Прекрасно), Done (Готово). В последней части режиссер, который также планировал снять российским артистам музыкальное видео, «включает режим максимальной импровизации». «Результат "многострадального" творчества — клип на сингл "Нежно", который предстает вниманию зрителей в конце третьей части фильма», — отмечается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Музыканты из «СБПЧ» прилетели в Кейптаун в январе 2020 года для записи альбома в Red Bull Studio. Коллектив также снял и выпустил собственный клип на песню «Нежно».

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