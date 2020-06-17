Полицейский с пистолетом угрожал чернокожим детям и попал на видео

В американском городе Джонсборо, штат Джорджия, полицейский с пистолетом угрожал чернокожим детям, которых заподозрили в хранении оружия. Видео инцидента публикует Daily Mail.

Полицию вызвал владелец местного магазина, который заявил, что его пытались ограбить. У одного из подростков был пистолет, утверждает мужчина.

Прибывший на место офицер застал детей на улице и приказал поднять руки вверх, наставив на них пистолет. «Не двигайтесь. Пожалуйста, вы заставляйте меня нервничать», — сказал он.

Вокруг полицейского начали собираться прохожие. Люди просили его не стрелять и отпустить детей. Затем офицер вызвал подкрепление, после чего, как утверждают очевидцы, двое сотрудников полиции избили подростков.

Daily Mail отмечает, что полиция не нашла оружия у детей. Их не стали арестовывать, обвинения подросткам также не были предъявлены.

В десятках городов США проходят массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией. Они начались вскоре после смерти Джорджа Флойда в результате грубого задержания. После этого президент США Дональд Трамп решил запретить полиции использовать удушающие приемы

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