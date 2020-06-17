Костюшкин обратился к журналистам после истории об изнасиловании

Российский эстрадный певец и экс-участник дуэта «Чай вдвоем» Стас Костюшкин в своем Instagram-аккаунте обратился к журналистам после истории об изнасиловании.

Музыкант попросил угомониться рекламных агентов, а также представителей телеканалов и ведущего Андрея Малахова. Он подчеркнул, что не намерен зарабатывать деньги на инциденте, который произошел с ним в восемь лет.

Костюшкин пояснил, что уже сказал все, что хотел, и получил те отклики, на которые рассчитывал. «Моя задача была получить только одну реакцию: чтобы мы внимательнее стали относиться к нашим детям. Все, больше мне ничего не надо, а уж денег за это я точно не возьму», — высказался артист.

Ранее Костюшкин в ходе передачи «Алена, блин!» заявил, что его изнасиловали в восемь лет. Он рассказал, что мужчина угрожал убить его друзей. «Он говорит: "Все, короче, ложитесь. Каждый открыл рот". Он достал член и засунул каждому в рот. А я не понимаю, вообще, что это. Мне восемь лет», — сказал Костюшкин. Он добавил, что помнит все случившееся, несмотря на то, что ему уже 48 лет.

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