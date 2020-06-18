Снижение зарплат россиян в карантин оценили

Зарплаты россиян в нерабочем апреле, когда в стране действовал карантин в связи с пандемией коронавируса, снизились на 22 процента по сравнению с мартом 2020 года. Об этом говорится в исследовании аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которое поступило в «Ленту.ру».

Эксперты отмечают, что коронавирусный кризис серьезно ударил по реальной экономике и доходам россиян. Большинство жителей страны стали более бедными, чем были до его начала. Так, зарплата среднего жителя страны упала с 33,4 тысячи рублей до 26,1 тысячи. В половине регионов она снизилась на 20 процентов, в 18-ти сократилась на четверть и более, а в некоторых субъектах упала на треть.

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Больше всего потеряли в зарплатах жители Удмуртии. Там оплата труда снизилась на 35,1 процента, до 12 480 рублей. В топ-3 регионов также попали Владимирская область (падение на 34 процента, до 13 820 рублей) и Пермский край (сокращение на 33,4 процента, до 16 250 рублей).

Также более чем на 30 процентов оплата труда сократилась в Тюменской и Сахалинской областях, Санкт-Петербурге и Кабардино-Балкарии. Почти на треть упали зарплаты в Татарстане, Оренбургской области и Москве.

Единственным регионом, где в апреле средние зарплаты выросли, оказалась Волгоградская область (плюс 14,9 процента, до 18 900 рублей). Практически не изменились зарплаты в Калмыкии, Иркутской области, Еврейской автономной области и Ямало-Ненецком автономном округе.

Ранее сообщалось, что россияне приготовились сократить расходы в ближайшие полгода из-за коронавируса. Сильнее всего это коснется отраслей развлечений, путешествий и досуга. Однако также жители страны приготовились экономить на еде и одежде.

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