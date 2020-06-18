Приехавшие в Ленобласть молодые врачи получат служебное жилье

Молодые врачи, которые приезжают работать в поселения Ленобласти, получат служебную квартиру. Соответствующая программа по обеспечению жильем молодых медиков разрабатывается в регионе, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области.

В рамках программы семейные врачи смогут получить квартиру уже через три года работы, те, кто не имеет семьи, — после пяти лет работы. Через 10 лет у них появится возможность приватизировать жилье.

Квартиры будут приобретены за счет областного и муниципального бюджетов в соотношении 75/25.

В настоящее время в Ленобласти уже внедрен ряд мер и программ для поддержки медицинских работников. В частности, это именные стипендии от 5 до 10 тысяч рублей, единовременное пособие для молодых специалистов, впервые поступивших на работу, — 100 тысяч для врачей и 50 тысяч рублей для среднего медперсонала. Также в области действует ежегодная (в течение 3 лет работы) единовременная выплата для молодых специалистов в размере 56,5 тысячи рублей, ежегодные выплаты для медработников дефицитных специальностей — 120 тысяч рублей. В рамках программы «Земский доктор» выплата составляет 1,5 миллиона рублей для врача и 750 тысяч рублей для фельдшера. Средние медработники в возрасте до 50 лет, приехавшие в сельский населенный пункт, получают единовременную выплату в размере 345 тысяч рублей.

