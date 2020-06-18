Воробьев проверил работу поликлиники после возобновления плановой работы

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу корпуса одинцовской поликлиники №1, в которой возобновился плановый прием пациентов. Визит состоялся накануне, сообщается на сайте регионального парламента.

«Большая поликлиника на 1,5 тыс посещений. Уже работает первая ее часть, а вторая будет открыта к сентябрю. (...) Оборудование, которое мы сюда приобретаем, соответствует всем самым современным стандартам», — сказал Воробьев в ходе осмотра учреждения.

Губернатор также пообщался со стоматологами, которые в начале пандемии прошли переобучение и стали помогать пациентам с коронавирусом.

«Мы переобучались, получили сертификаты. В первый день было очень тяжело, а потом мы втянулись. К концу мая стало уже меньше пациентов», — рассказала стоматолог-терапевт Наталья Ершова.

В обновленном корпусе поликлиники была проведена перепланировка, заменили инженерные сети и системы, лифтовое оборудование, полностью перестроена входная группа, обновлен фасад. В учреждение закупят дорогостоящее оборудование, в частности аппаратом компьютерной томографии, говорится в сообщении.

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