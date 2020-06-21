Среди россиян снизилась компьютерная грамотность

По данным за 2019 год, которые подвел Росстат, 75,5 процентов россиян в возрасте от 15 до 74 лет имеют навыки работы с компьютером. При этом в 2018 году этот показатель составлял 77,3 процента. Об этом сообщает телеканал RT.

Речь идет не только о людях старшего поколения. Если в 2018 году 94,2 процента молодежи от 15 до 24 лет были обучены компьютерной грамотности, то год спустя эта цифра составила 92,9 процента.

Отмечается, что под «компьютерными навыками» подразумевается умение отправлять почту, создавать презентации, редактировать фотографии и видео, а также создавать программы.

Ранее сообщалось, что потребность российских школьников в компьютерах для организации дистанционного образования из дома оценивается в 1,5-2 миллиона единиц техники. При этом треть российских школьников не имеет персональных компьютеров для дистанционной учебы.

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