Полиция Петербурга открыла охоту на элитные автомобили

Сотрудники ГИБДД в Санкт-Петербурге оштрафовали водителя Ferarri из-за загнутой таблички госзнака, пишет «Фонтанка», отмечая, что полиция открыла охоту на элитные автомобили.

Издание сообщило, что 21 июня на Южной дороге за рулем алого спорткара ехал 56-летний житель Петербурга. Полицейские остановили его машину из-за «невидимого» переднего номера и составили административный протокол.

Ранее, как пишет «Фонтанка», инспекторы остановили два автомобиля Rolls-Royce. Один из них принадлежал бизнесмену Гие Гвичиа, другой — дочери петербургского миллиардера Геннадия Петрова. Сотрудники ГИБДД обязали водителей снять тонировку со стекол.

По информации издания, полицейским дали указ обращать особое внимание на дорогие машины на дорогах. Начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин обратился к коллегам с фразой: «Нам не нужны простые нарушители».

В мае сообщалось, что жители России передумали ездить на дорогих автомобилях: в апреле 2020 года спрос на класс люкс упал на 62 процента. Об этом свидетельствовали данные аналитического агентства «Автостат». Всего за апрель граждане приобрели 66 машин указанного сегмента, в то время как в этот период в 2019 году было куплено 172 таких транспортных средства.

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