Журнал спровоцировал скандал из-за обложки с чернокожим Гитлером

Чешский журнал Reflex спровоцировал скандал из-за обложки, на которую редакторы поместили изображение чернокожего фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера с критической подписью о движении Black Lives Matter («Жизни черных важны»). Как пишет ParlamentníListy.cz, споры об этичности такого подхода к проблеме продолжаются с момента выхода выпуска.

«Встанем на колени перед преступниками, которые якобы захотели улучшить положение?» — отмечается под фотографией Гитлера. В Facebook издания изображение обложки доступно, также отмечается, что печатный выпуск еще можно купить.

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При этом главред Reflex Марек Стониш рассказал, что Facebook на сутки заблокировал его личный аккаунт за публикацию обложки. В своей статье он выразил обеспокоенность движением Black Lives Matter, отметив, что грабежи и насилие никак не могут быть связаны с борьбой против расизма. «Почему участники протестов против расизма в Париже кричали про грязных евреев?» — также поинтересовался он.

В десятках городов США, а также в Европе несколько недель проходят акции протеста, начавшиеся из-за смерти чернокожего охранника Джорджа Флойда после грубого задержания полицейским. Протестующие обвиняют в произошедшем расистские предубеждения в обществе и полицию. Протесты сопровождаются беспорядками, столкновениями с полицией, сносом и осквернением памятников. В некоторых штатах они переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами.

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