Журнал спровоцировал скандал из-за обложки с чернокожим Гитлером

Чешский журнал Reflex спровоцировал скандал из-за обложки, на которую редакторы поместили изображение чернокожего фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера с критической подписью о движении Black Lives Matter («Жизни черных важны»). Как пишет ParlamentníListy.cz, споры об этичности такого подхода к проблеме продолжаются с момента выхода выпуска.
«Встанем на колени перед преступниками, которые якобы захотели улучшить положение?» — отмечается под фотографией Гитлера. В Facebook издания изображение обложки доступно, также отмечается, что печатный выпуск еще можно купить.
При этом главред Reflex Марек Стониш рассказал, что Facebook на сутки заблокировал его личный аккаунт за публикацию обложки. В своей статье он выразил обеспокоенность движением Black Lives Matter, отметив, что грабежи и насилие никак не могут быть связаны с борьбой против расизма. «Почему участники протестов против расизма в Париже кричали про грязных евреев?» — также поинтересовался он.
В десятках городов США, а также в Европе несколько недель проходят акции протеста, начавшиеся из-за смерти чернокожего охранника Джорджа Флойда после грубого задержания полицейским. Протестующие обвиняют в произошедшем расистские предубеждения в обществе и полицию. Протесты сопровождаются беспорядками, столкновениями с полицией, сносом и осквернением памятников. В некоторых штатах они переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами.