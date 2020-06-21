Россияне оценили возможность провести отпуск в отеле на карантине

Россияне оценили возможность провести отпуск в отеле, пусть даже и шикарном, но на карантине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Туту.ру.

По данным компании, 64 процента клиентов сервиса против того, чтобы не выходить за территорию гостиницы весь свой отпуск. Из них 23 процента хотели бы купаться в море и осматривать достопримечательности. При этом 40 процентов предпочли бы такому отдыху поездку в деревню или лес с палаткой.

34 процента респондентов в целом согласны провести отпуск в отеле на карантине. Главными условиями они назвали большую территорию места пребывания и наличие бассейна. Также некоторые жители страны хотели бы систему «все включено» с безлимитным алкоголем.

Ранее россияне рассказали о своих планах на отпуск на фоне пандемии коронавируса. Абсолютное большинство жителей страны (87 процентов) собираются возобновить поездки уже во второй половине 2020 года. Около 65 процентов заявили, что готовы отправиться в отпуск, 20 процентов сообщили, что хотят навестить родных и близких.

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