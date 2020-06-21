Анонсировано открытие выставок в подмосковной усадьбе «Архангельское»

Летний сезон в музее-усадьбе «Архангельское» начнется с открытия выставок 24 июня, в настоящее время для посещения открыта только парковая зона, сообщается на сайте областного правительства в воскресенье.

Накануне губернатор Андрей Воробьев совместно с министром культуры России Ольгой Любимовой, председателем попечительского совета музея, замруководителя Администрации Президента РФ Дмитрием Козаком проверил готовность музея к открытию.

«Ключевая задача — чтобы в Подмосковье было как можно больше парков. Причем парков со всеми удобствами. В "Архангельском" мы активно благоустраиваем лесные массивы, прокладываем гравиевые дорожки, и людям нравится», — сказал Воробьев.

В свою очередь, министр культуры отметила, что необходимо создать комфортные условия для гостей, «чтобы они могли не только ознакомиться с историей нашего государства, но и с удовольствием провести здесь время».

В 2017 году усадьба указом президента был отнесен к особо ценным объектам культурного наследия народов России.